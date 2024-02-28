У найбідніших регіонах Росії різко зросли накопичення: за рахунок "гробових"

Кілька найбідніших регіонів Росії показали аномальний приріст коштів на банківських рахунках, експерти пояснюють, що це пов'язано з виплатами за участь у війні проти України.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: За середнього приросту у розмірі від шести до девʼяти відсотків у попередні пʼять років, у 2023 році Алтай показав приріст на рівні 18,95%, Бурятія – на 33,26%, а Тива – на рекордні 57,57%,

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На думку автора аналітичної записки, опублікованої BOFIT – Інститутом вивчення економік з ринками, що формуються (діє при Центральному банку Фінляндії), такий різкий приріст коштів на банківських рахунках громадян пояснюється виплатами контрактникам і мобілізованим, які беруть участь у війні з Україною. Також збільшенню добробуту населення сприяли "гробові" – компенсації родинам загиблих та поранених.

Порівнявши перелік регіонів, які показали максимальний приріст коштів на рахунках, і регіонів, які відправили найбільшу кількість мобілізованих на війну, дослідниця Лаура Соланко дійшла висновку про наявність сталого звʼязку між зростанням добробуту населення в зазначених регіонах та часткою мобілізованих чоловіків.

Як уточнює видання "Медуза", яке першим звернуло увагу на аналітичну записку BOFIT, різке зростання обсягу банківських рахунків не можна пояснити ані підвищеною інфляцією в цих регіонах, ані особливостями їхнього банківського ринку, ані іншими макроекономічними чинниками.

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Алтай, Бурятія і Тива входять до списку найбідніших російських регіонів. Саме на такі припадає найбільша частка втрат серед російських військових, які беруть участь у повномасштабному вторгненні в Україну, зазначає Бі-Бі-Сі в дослідженні, яке ґрунтується на зібраному редакцією поіменному списку 45 тисяч загиблих.