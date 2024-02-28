В беднейших регионах России резко выросли накопления: за счёт "гробовых"

Несколько беднейших регионов России показали аномальный прирост средств на банковских счетах, эксперты объясняют, что это связано с выплатами за участие в войне против Украины.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: При среднем приросте в размере от шести до девяти процентов в предыдущие пять лет, в 2023 году Алтай показал прирост на уровне 18,95%, Бурятия - на 33,26%, а Тыва - на рекордные 57,57%,

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По мнению автора аналитической записки, опубликованной BOFIT - Институтом изучения экономик с формирующимися рынками (действует при Центральном банке Финляндии), такой резкий прирост средств на банковских счетах граждан объясняется выплатами контрактникам и мобилизованным, участвующим в войне с Украиной. Также увеличению благосостояния населения способствовали "гробовые" - компенсации семьям погибших и раненых.

Сравнив перечень регионов, которые показали максимальный прирост средств на счетах, и регионов, которые отправили наибольшее количество мобилизованных на войну, исследовательница Лаура Соланко пришла к выводу о наличии устойчивой связи между ростом благосостояния населения в указанных регионах и долей мобилизованных мужчин.

Как уточняет издание "Медуза", которое первым обратило внимание на аналитическую записку BOFIT, резкий рост объема банковских счетов нельзя объяснить ни повышенной инфляцией в этих регионах, ни особенностями их банковского рынка, ни другими макроэкономическими факторами.

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Алтай, Бурятия и Тыва входят в список самых бедных российских регионов. Именно на такие приходится наибольшая доля потерь среди российских военных, участвующих в полномасштабном вторжении в Украину, отмечает Би-Би-Си в исследовании, которое основывается на собранном редакцией поименном списке 45 тысяч погибших.