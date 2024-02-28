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Креатив по-чорному: ухилянтів везли на похорон неіснуючої бабусі

Валентина РоманенкоСереда, 28 лютого 2024, 15:03
Креатив по-чорному: ухилянтів везли на похорон неіснуючої бабусі
фото ДПСУ

На Закарпатті прикордонники відділення "Хижа" Мукачівського загону виявили двох харків’ян, які мали намір незаконно потрапити до Румунії.

Джерело: Держприкордонслужба

Деталі: Авто, яким їхали чоловіки, наряд зупинив на контрольному посту (за даними УП, це сталося ввечері 27 лютого -ред.). Водій, житель Закарпаття, повідомив, що він таксист та здійснює замовлення з доставки пасажирів на похорон бабусі у село Чорнотисово. На підтвердження своїх слів, він продемонстрував поминальні вінки.

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Самі ж пасажири підтвердили, що їдуть на похорон бабусі, щоправда, назвати ім'я та адресу, де вона проживала, не змогли.

Пізніше прикордонники з’ясували, що харків’яни заплатили "таксисту" та його спільникам по 2 тисячі доларів США за переправлення через кордон.

З прибуттям на Закарпаття їх зустріли, забрали кошти, надали поминальні вінки та наказали при зустрічі з прикордонниками розповідати "легенду" про похорон родички.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно: "Наразі оперативники прикордонного загону ретельно вивчають усі деталі правопорушення з метою встановлення кола осіб, причетних до незаконного переправлення чоловіків через кордон".

Теми: ухилянтикордонПрикордонна службаВоєнний стан
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