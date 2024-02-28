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Креатив по-черному: уклонистов везли на похороны несуществующей бабушки

Валентина РоманенкоСреда, 28 февраля 2024, 15:03
Креатив по-черному: уклонистов везли на похороны несуществующей бабушки
фото ГПСУ

На Закарпатье пограничники отделения "Хижа" Мукачевского отряда обнаружили двух харьковчан, которые намеревались незаконно попасть в Румынию.

Источник: Госпогранслужба

Детали: Авто, на котором ехали мужчины, наряд остановил на контрольном посту (по данным УП, это произошло вечером 27 февраля -ред.). Водитель, житель Закарпатья, сообщил, что он таксист и осуществляет заказ по доставке пассажиров на похороны бабушки в село Чернотысово. В подтверждение своих слов, он продемонстрировал поминальные венки.

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Сами же пассажиры подтвердили, что едут на похороны бабушки, правда, назвать имя и адрес, где она проживала, не смогли.

Позже пограничники выяснили, что харьковчане заплатили "таксисту" и его сообщникам по 2 тысячи долларов США за переправку через границу.

По прибытии в Закарпатье их встретили, забрали деньги, предоставили поминальные венки и приказали при встрече с пограничниками рассказывать "легенду" о похоронах родственницы.

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Дословно: "Сейчас оперативники пограничного отряда тщательно изучают все детали правонарушения с целью установления круга лиц, причастных к незаконной переправке мужчин через границу".

Темы: уклонистыграницаПограничная службаВоенное положение
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