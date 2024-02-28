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Невизнане Придністров'я звернулося до Росії по "захист від тиску Молдови"

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 28 лютого 2024, 15:12
Невизнане Придністров'я звернулося до Росії по захист від тиску Молдови
Фото: Новини Придністров’я

На з'їзді 28 лютого так звані депутати невизнаного Придністров’я звернулися до Росії з проханням про "захист" регіону через нібито "тиск Молдови".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker

Детелі: Звернення адресували Раді Федерації і Держдумі РФ, попросивши їх про "заходи для захисту Придністров’я в умовах посиленого тиску Молдови".

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У заяві придністровські "депутати" стверджують, що Кишинів почав проти Придністров’я "економічну війну", маючи на увазі скасування митних пільг, та зумисно блокує перемовини з Тирасполем.

Також вони звернулися до ОБСЄ, СНД, Європарламенту, Міжнародного комітету Червоного Хреста та генсека ООН з проханням "вплинути на владу Молдови для повернення до адекватного діалогу".

Нагадаємо, з’їзд придністровських "депутатів" усіх рівнів у Тирасполі є сьомим подібним заходом. Попередній перед ним проходив ще у 2006 році.

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Перед з’їздом лунали побоювання, що "депутати" можуть закликати Москву приєднати невизнаний регіон до Росії, але на рівні офіційних заяв у Кишиневі, Києві і Тирасполі такі припущення заперечували. 

"ЄвроПравда" детально розповідала про це у статті: Придністров’я починає небезпечну гру. Про що сепаратисти Молдови проситимуть Путіна.

Теми: Придністров'яРосія
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