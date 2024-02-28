Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Непризнанное Приднестровье обратилось к России за "защитой от давления Молдовы"

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 28 февраля 2024, 15:12
Непризнанное Приднестровье обратилось к России за защитой от давления Молдовы
Фото: Новости Приднестровья

На съезде 28 февраля так называемые депутаты непризнанного Приднестровья обратились к России с просьбой о "защите" региона из-за якобы "давления Молдовы".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker

Детели: Обращение адресовали Совету Федерации и Госдуме РФ, попросив их о "мерах для защиты Приднестровья в условиях усиленного давления Молдовы".

Реклама:

В заявлении приднестровские "депутаты" утверждают, что Кишинев начал против Приднестровья "экономическую войну", имея в виду отмену таможенных льгот, и умышленно блокирует переговоры с Тирасполем.

Также они обратились к ОБСЕ, СНГ, Европарламенту, Международному комитету Красного Креста и генсеку ООН с просьбой "повлиять на власти Молдовы для возвращения к адекватному диалогу".

Напомним, съезд приднестровских "депутатов" всех уровней в Тирасполе является седьмым подобным мероприятием. Предыдущий перед ним проходил еще в 2006 году.

ВИДЕО ДНЯ

Перед съездом звучали опасения, что "депутаты" могут призвать Москву присоединить непризнанный регион к России, но на уровне официальных заявлений в Кишиневе, Киеве и Тирасполе такие предположения отрицали. 

"ЕвроПравда" подробно рассказывала об этом в статье: Приднестровье начинает опасную игру. О чем сепаратисты Молдовы будут просить Путина.

Темы: ПриднестровьеРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Все шесть направлений на границе с Польшей заблокированы - ГПСУ

фото, видео, обновленоОдесса: под завалами нашли еще одну женщину с младенцем

Трамп выиграл кокусы в трех штатах

WSJ: Немецкие чиновники подтвердили подлинность записи офицеров на платформе WebEx

Зеленский: У Сырского карт-бланш на кадровые изменения, ожидаю конкретных предложений

Минобороны Германии подтвердило перехват разговора офицеров Воздушных сил

Все новости...
Нидерланды заказали для Украины гаубицы DITA в Чехии
10 самолетов за 10 дней: Forbes пишет, что Украина бьет ракетами к Patriot и NASAMS, которые заканчиваются
Россия ударила КАБами по кафе и церкви в Купянске, есть погибшие, под завалами могут быть люди
Зеленский прокомментировал идею Макрона относительно западных войск в Украине
Последние новости
13:24
Фицо: Италия выведет из Словакии систему ПВО, потому что нужна в другом месте
13:13
Вечные мигранты. Что происходит с дельфинами и летучими мышами во время войны
13:07
Полиция ищет молодых людей, которые нападают на людей во Франковске
12:53
Канада объявила о новых санкциях против РФ из-за смерти Навального
12:39
НБУ купил наибольшее количество валюты на межбанке с начала года
12:23
В Одессе под завалами могут быть еще четыре человека
12:20
Археологи нашли в Помпеях изысканную фреску: она изображает мифологическую сцену
12:04
Костюк второй раз в карьере вышла в финал турнира WTA
11:51
США: Хуситы потопили судно с удобрениями, что представляет угрозу окружающей среде и кораблям
11:28
фотоРоссия утром атаковала Херсон - есть прямые попадания в многоквартирные дома
Все новости...
Реклама: