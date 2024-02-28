Непризнанное Приднестровье обратилось к России за "защитой от давления Молдовы"

На съезде 28 февраля так называемые депутаты непризнанного Приднестровья обратились к России с просьбой о "защите" региона из-за якобы "давления Молдовы".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker

Детели: Обращение адресовали Совету Федерации и Госдуме РФ, попросив их о "мерах для защиты Приднестровья в условиях усиленного давления Молдовы".

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В заявлении приднестровские "депутаты" утверждают, что Кишинев начал против Приднестровья "экономическую войну", имея в виду отмену таможенных льгот, и умышленно блокирует переговоры с Тирасполем.

Также они обратились к ОБСЕ, СНГ, Европарламенту, Международному комитету Красного Креста и генсеку ООН с просьбой "повлиять на власти Молдовы для возвращения к адекватному диалогу".

Напомним, съезд приднестровских "депутатов" всех уровней в Тирасполе является седьмым подобным мероприятием. Предыдущий перед ним проходил еще в 2006 году.

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Перед съездом звучали опасения, что "депутаты" могут призвать Москву присоединить непризнанный регион к России, но на уровне официальных заявлений в Кишиневе, Киеве и Тирасполе такие предположения отрицали.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала об этом в статье: Приднестровье начинает опасную игру. О чем сепаратисты Молдовы будут просить Путина.