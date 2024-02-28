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Кишинів не очікує ескалації після "пропагандистського" з’їзду "депутатів" Придністров’я

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 28 лютого 2024, 15:26
Кишинів не очікує ескалації після пропагандистського з’їзду депутатів Придністров’я
Фото: Getty Images

В уряді Молдови вважають, що з’їзд придністровських "депутатів" та його рішення не створюють загрози ескалації та дестабілізації, назвавши це зібрання суто пропагандистською подією.

Джерело: речник уряду Молдови Даніел Воде, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Ця подія спланована тими, хто перебуває з лівого боку Дністра, і Кремлем. Ми не бачимо небезпеки дестабілізації. Ми дуже пильно стежимо і повторюємо, що цей регіон також хоче миру і безпеки".

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Деталі: Речник назвав з’їзд у Тирасполі суто пропагандистською подією, "прийомом, що не заслуговує на прямі трансляції іноземних журналістів та напружені заголовки".

Він додав жартома, що єдиною "напругою" дня у середу є похмура похода.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • З’їзд "депутатів" Придністров’я щойно ухвалили звернення до Росії з проханням "захисту від тиску Молдови", звернувшись також до низки міжнародних організацій. 
  • Перед з’їздом лунали побоювання, що "депутати" можуть закликати Москву приєднати невизнаний регіон до Росії, але на рівні офіційних заяв у Кишиневі, Києві і Тирасполі такі припущення заперечували. 
  • Цей з’їзд є сьомим подібним заходом, попередній перед ним проходив ще у 2006 році. Тоді "депутати" вирішили проводити референдум за приєднання до Росії.
  • Після нього придністровський "центрвиборчком" оголосив, що понад 97% придністровців підтримали майбутнє входження Придністров’я до складу Росії. А також – проголосували за збереження "незалежності", доки приєднання до РФ не відбулося. Місцеві депутати дотепер апелюють до цих "результатів".

"ЄвроПравда" детально розповідала про це у статті: Придністров’я починає небезпечну гру. Про що сепаратисти Молдови проситимуть Путіна

Теми: МолдоваПридністров'я
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