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Кишинев не ожидает эскалации после "пропагандистского" съезда "депутатов" Приднестровья

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 28 февраля 2024, 15:26
Кишинев не ожидает эскалации после пропагандистского съезда депутатов Приднестровья
Фото: Getty Images

В правительстве Молдовы считают, что съезд приднестровских "депутатов" и его решения не создают угрозы эскалации и дестабилизации, назвав это собрание чисто пропагандистским событием.

Источник: представитель правительства Молдовы Даниэл Водэ, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Это событие спланировано теми, кто находится с левой стороны Днестра, и Кремлем. Мы не видим опасности дестабилизации. Мы очень пристально следим и повторяем, что этот регион также хочет мира и безопасности".

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Детали: Спикер назвал съезд в Тирасполе чисто пропагандистским событием, "приемом, который не заслуживает прямых трансляций иностранных журналистов и напряженных заголовков".

Он добавил в шутку, что единственным "напряжением" дня в среду является мрачный поход.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Съезд "депутатов" Приднестровья только что принял обращение к России с просьбой "защиты от давления Молдовы", обратившись также к ряду международных организаций.
  • Перед съездом звучали опасения, что "депутаты" могут призвать Москву присоединить непризнанный регион к России, но на уровне официальных заявлений в Кишиневе, Киеве и Тирасполе такие предположения отрицали.
  • Этот съезд является седьмым подобным мероприятием, предыдущий перед ним проходил еще в 2006 году. Тогда "депутаты" решили проводить референдум за присоединение к России.
  • После него приднестровский "центризбирком" объявил, что более 97% приднестровцев поддержали будущее вхождение Приднестровья в состав России. А также – проголосовали за сохранение "независимости", пока присоединение к РФ не произошло. Местные депутаты до сих пор апеллируют к этим "результатам".

"ЕвроПравда" подробно рассказывала об этом в статьеПриднестровье начинает опасную игру. О чем сепаратисты Молдовы будут просить Путина

Смотрите также видеоблог с депутатом парламента Молдовы на эту тему. 

Темы: МолдоваПриднестровье
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