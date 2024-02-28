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На Харківщині троє підлітків забили до смерті чоловіка: знімали на відео − поліція

Ірина БалачукСереда, 28 лютого 2024, 17:44
На Харківщині троє підлітків забили до смерті чоловіка: знімали на відео − поліція
Фото поліції

Правоохоронці Харківської області затримали трьох підлітків за підозрою у вбивстві чоловіка.

Джерело: поліція Харківської області у Telegram

Дослівно поліція: "В місті Красноград у місцевому парку виявили тіло чоловіка з численними травмами. Правоохоронці  встановили осіб, причетних до скоєння злочину. Ними виявилися троє 15 та 16-річних підлітків, мешканців міста Красноград. Неповнолітні забили 62-річного чоловіка до смерті".

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Деталі: У поліції додали, що свої дії зловмисники знімали на відео.

Наразі підліткам повідомили про підозру в умисному вбивстві та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

Теми: Харківська областьвбивстводіти
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