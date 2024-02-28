На Харьковщине трое подростков забили до смерти мужчину − полиция

Правоохранители Харьковской области задержали трех подростков по подозрению в убийстве мужчины.

Источник: полиция Харьковской области в Telegram

Дословно полиция: "В городе Красноград в местном парке обнаружили тело мужчины с многочисленными травмами. Правоохранители установили лиц, причастных к совершению преступления. Ими оказались трое 15 и 16-летних подростков, жителей города Красноград. Несовершеннолетние забили 62-летнего мужчину до смерти".

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Детали: В полиции добавили, что свои действия злоумышленники снимали на видео.

Сейчас подросткам сообщили о подозрении в умышленном убийстве и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.