На Харьковщине трое подростков забили до смерти мужчину − полиция
Среда, 28 февраля 2024, 17:44
Правоохранители Харьковской области задержали трех подростков по подозрению в убийстве мужчины.
Источник: полиция Харьковской области в Telegram
Дословно полиция: "В городе Красноград в местном парке обнаружили тело мужчины с многочисленными травмами. Правоохранители установили лиц, причастных к совершению преступления. Ими оказались трое 15 и 16-летних подростков, жителей города Красноград. Несовершеннолетние забили 62-летнего мужчину до смерти".
Реклама:
Детали: В полиции добавили, что свои действия злоумышленники снимали на видео.
Сейчас подросткам сообщили о подозрении в умышленном убийстве и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.