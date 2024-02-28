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Торгпред України: Опція закриття кордону у переговорах з Польщею не згадувалась

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 28 лютого 2024, 18:42
Торгпред України: Опція закриття кордону у переговорах з Польщею не згадувалась
Тарас Качка. Фото - Агрополіт

Торговий представник України Тарас Качка розповів, що можливість закриття кордону для руху товарів з Польщею не згадувалася на перемовинах. 

Джерело: Тарас Качка на своїй сторінці у Facebook увечері 28 лютого пише "Європейська правда"

Деталі: Торгпред розповів, що провів 4 години дуже насичених переговорів з міністром розвитку і технології Польщі Кшиштофем Гетманем і та міністром сільського господарства Чеславом Секерським. Він назвав ці перемовини "одними з найбільш насичених та інтенсивних" у своїй кар’єрі. 

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"Ми змогли знайти спільну мову і працюємо над конструктивним рішенням як розблокувати кордон і врахувати інтереси фермерів Польщі і України. Це не просто, але можливо", – заявив Качка.

Він зазначив, що не може наводити деталей, але "конструктивне рішення можливе".

"За всі 4 години переговорів опція закриття кордону не згадувалась. Як досить чітко сказав премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск – це було б дуже болісним рішенням для наших економік. Припинити навіть на день торгівлю, яка в річних параметрах становить 11,7 млрд доларів (а за польською статистикою навіть більше) – це надто болісно. Не кажучи вже про транзит, який є життєво важливим для України", – заявив він.

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"Тому всіх заохочую повністю і уважно прочитати заяву Дональда Туска – з усіма елементами риторики і пунктуації. Новинні заголовки можуть ввести в оману", – додав Качка.

Нагадаємо, вдень 28 лютого прем’єр Польщі Дональд Туск сказав, що Польща та Україна обговорюють можливе тимчасове закриття кордону для руху товарів до вирішення накопичених проблем. 

Також польський прем'єр повідомив, що у четвер зустрінеться з представниками фермерів-протестувальників та інших груп, що доєдналися до їхніх акцій.

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Теми: Польщакордонторгівля
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