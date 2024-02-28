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Ердоган знову запропонував Україні та РФ "переговори" у Стамбулі

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 28 лютого 2024, 19:03
Ердоган знову запропонував Україні та РФ переговори у Стамбулі
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Фото - Getty Images

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара продовжує підтримувати мирне врегулювання повномасштабного російського вторгнення в Україну та готова запропонувати майданчик для відповідних "переговорів".

Джерело: Ердоган у відеозверненні до учасників саміту "Україна – Південно-Східна Європа" 28 лютого, його цитує агентство Anadolu, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Ердоган наголосив на підтримці Туреччиною незалежності, суверенітету, безпеки і територіальної цілісності України, а також прагненні захистити "права та інтереси наших кримськотатарських співвітчизників".

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"Незважаючи на те, що ми вступили в третій рік війни і незважаючи на всі наші зусилля, не було досягнуто достатнього прогресу на шляху до встановлення миру. Я залишаюся прихильником того, що дипломатії та діалогу необхідно дати шанс закінчити війну справедливим і довготривалим миром", – додав він.

У цьому зв’язку президент Туреччини закликав розпочати спільну роботу над "визначенням загальних параметрів миру" і запевнив, що в цьому зв’язку Анкара "принципово підтримує" запропоновану Україною "формулу миру".

Далі Ердоган згадав про те, як Туреччина допомогла реалізувати Чорноморську зернову ініціативу, з якої Росія вийшла влітку 2023 року.

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"З іншого боку, ми готові знову запропонувати стіл переговорів, який ми раніше організували у Стамбулі для розбудови миру", – додав він.

Нагадаємо, що Москва й Анкара раніше анонсували візит російського президента Владіміра Путіна до Туреччини, який відбудеться після президентських "виборів" у РФ у середині березня.

На тлі підготовки візиту Путіна у Єврокомісії нагадали Анкарі, що у Міжнародному кримінальному суді видали ордер на арешт російського диктатора за його роль у вивезенні українських дітей з окупованих територій. 

Дивіться також відеоблог про позицію Туреччини у російсько-українській війні: Туреччина – "на двох стільцях" у війні з РФ.

Теми: ЕрдоганпереговориТуреччинавійна
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