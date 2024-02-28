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Эрдоган снова предложил Украине и РФ "переговоры" в Стамбуле

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 28 февраля 2024, 19:03
Эрдоган снова предложил Украине и РФ переговоры в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото - Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжает поддерживать мирное урегулирование полномасштабного российского вторжения в Украину и готова предложить площадку для соответствующих "переговоров".

Источник: Эрдоган в видеообращении к участникам саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" 28 февраля, его цитирует агентство Anadolu, сообщает "Европейская правда"

Детали: Эрдоган отметил поддержку Турцией независимости, суверенитета, безопасности и территориальной целостности Украины, а также стремление защитить "права и интересы наших крымскотатарских соотечественников".

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"Несмотря на то, что мы вступили в третий год войны и несмотря на все наши усилия, не было достигнуто достаточного прогресса на пути к установлению мира. Я остаюсь сторонником того, что дипломатии и диалогу необходимо дать шанс закончить войну справедливым и долговременным миром", – добавил он.

В связи с этим президент Турции призвал начать совместную работу над "определением общих параметров мира" и заверил, что в связи с этим Анкара "принципиально поддерживает" предложенную Украиной "формулу мира".

Далее Эрдоган вспомнил о том, как Турция помогла реализовать Черноморскую зерновую инициативу, из которой Россия вышла летом 2023 года.

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"С другой стороны, мы готовы снова предложить стол переговоров, который мы ранее организовали в Стамбуле для развития мира", – добавил он.

Напомним, что Москва и Анкара ранее анонсировали визит российского президента Владимира Путина в Турцию, который состоится после президентских "выборов" в РФ в середине марта.

На фоне подготовки визита Путина в Еврокомиссии напомнили Анкаре, что в Международном уголовном суде выдали ордер на арест российского диктатора за его роль в вывозе украинских детей с оккупированных территорий.

Смотрите также видеоблог о позиции Турции в российско-украинской войне: Турция – "на двух стульях" в войне с РФ

Темы: ЭрдоганпереговорыТурциявойна
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