Пентагон розглядає план "Б" вартістю $4 млрд для підтримки України – ЗМІ
Міністерство оборони США зважує, чи варто використовувати останнє джерело фінансування у розмірі $4 млрд задля військової допомоги Україні, розмови про цей та інші потенційні плани "Б" стають все більш нагальними протягом останніх кількох тижнів, передає CNN з посиланням на кількох неназваних посадовців оборонного відомства.
Джерело: CNN
Дослівно: "В умовах, коли Україна все більше відчайдушно потребує американської військової допомоги, а республіканське керівництво в Палаті представників відмовляється проводити голосування щодо надання додаткового фінансування, високопосадовці оборонного відомства обговорюють, чи існує якась внутрішня фінансова подушка, яка б дозволила міністерству витратити хоча б частину з тих 4 мільярдів доларів, що залишилися, на допомогу Україні у боротьбі з Росією".
Деталі: Повідомляється, що Пентагон неохоче витрачав кошти, що залишилися, без гарантій того, що вони будуть відшкодовані Конгресом.
Відповідаючи на запитання про можливість використання $4 млрд, речник Міністерства оборони підполковник Гаррон Гарн заявив: "Міністерство оборони продовжує закликати Конгрес ухвалити додатковий бюджет, щоб підтримати Україну в скрутний для неї час і поповнити наші запаси".
При цьому чиновники заявили, що Міноборони США може витратити частину з цих $4 млрд, навіть якщо не знайде грошей всередині країни, які можна було б використати для їх поповнення.
Також окремий представник оборонного відомства повідомив CNN, що наступний пакет допомоги Україні, якщо він надійде, "обов'язково включатиме критично важливі боєприпаси". Також ведуться дискусії про те, як і де розмістити військову техніку, щоб її можна було якнайшвидше відправити в Україну після того, як будуть знайдені додаткові джерела фінансування, сказав чиновник.
За даними джерел CNN, жодних рішень у Пентагоні поки не було прийнято.
Передісторія:
- Як відомо, республіканці, які дотримуються жорсткої лінії, не підтримали запит Байдена на надання надзвичайної допомоги Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів США.
- Президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції минулого тижня, що Україна повідомила США та, зокрема, Конгрес про необхідність схвалення багатомільярдного пакета допомоги упродовж місяця.
- За внутрішніми оцінками США, до весни Україна зіткнеться з потенційно "катастрофічною" нестачею боєприпасів і засобів протиповітряної оборони.