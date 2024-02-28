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Пентагон рассматривает план "Б" стоимостью $4 млрд для поддержки Украины – СМИ

Станислав ПогориловСреда, 28 февраля 2024, 19:28
Пентагон рассматривает план Б стоимостью $4 млрд для поддержки Украины – СМИ
Фото: Getty Images

Министерство обороны США взвешивает, стоит ли использовать последний источник финансирования в размере $4 млрд для военной помощи Украине, разговоры об этом и других потенциальных планах "Б" становятся все более актуальными в течение последних нескольких недель, передает CNN со ссылкой на нескольких неназванных чиновников оборонного ведомства.

Источник: CNN

Дословно: "В условиях, когда Украина все больше отчаянно нуждается в американской военной помощи, а республиканское руководство в Палате представителей отказывается проводить голосование о предоставлении дополнительного финансирования, чиновники оборонного ведомства обсуждают, существует ли какая-то внутренняя финансовая подушка, которая бы позволила министерству потратить хотя бы часть из оставшихся 4 миллиардов долларов на помощь Украине в борьбе с Россией".

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Детали: Сообщается, что Пентагон неохотно тратил оставшиеся средства без гарантий того, что они будут возмещены Конгрессом.

Отвечая на вопрос о возможности использования $4 млрд, представитель Министерства обороны подполковник Гаррон Гарн заявил: "Министерство обороны продолжает призывать Конгресс принять дополнительный бюджет, чтобы поддержать Украину в трудное для нее время и пополнить наши запасы".

При этом чиновники заявили, что Минобороны США может потратить часть из этих $4 млрд, даже если не найдет денег внутри страны, которые можно было бы использовать для их пополнения.

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Также отдельный представитель оборонного ведомства сообщил CNN, что следующий пакет помощи Украине, если он поступит, "обязательно будет включать критически важные боеприпасы". Также ведутся дискуссии о том, как и где разместить военную технику, чтобы ее можно было как можно быстрее отправить в Украину после того, как будут найдены дополнительные источники финансирования, сказал чиновник.

По данным источников CNN, никаких решений в Пентагоне пока не было принято.

Предистория:

  • Республиканцы, которые придерживаются жесткой линии, не поддержали запрос Байдена на предоставление чрезвычайной помощи Украине в размере более 60 миллиардов долларов США.
  • Президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в воскресенье, что Украина сообщила США и, в частности, Конгресс о необходимости одобрения многомиллиардного пакета помощи в течение месяца.
  • По внутренним оценкам США, к весне Украина столкнется с потенциально "катастрофической" нехваткой боеприпасов и средств противовоздушной обороны.

Темы: СШАУкраинаоружие
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