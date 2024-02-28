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Зеленський обговорив із прем’єром Хорватії спільне виробництво зброї

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 28 лютого 2024, 19:52
Зеленський обговорив із прем’єром Хорватії спільне виробництво зброї
Фото - ОП

Президент Володимир Зеленський на полях саміту "Україна – Південно-Східна Європа", що відбувся в столиці Албанії Тирані 28 лютого, зустрівся з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.

Джерело: "Європейська правдаз посиланням на  Офіс президента

Деталі: Зеленський подякував Хорватії та особисто Пленковичу за підтримку України з початку повномасштабного вторгнення Росії – зокрема прийняття біженців, допомогу в розмінуванні та реабілітації військових і дітей.

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Сторони обговорили можливе проведення українсько-балканського форуму оборонних індустрій, а також потенційні угоди між Україною та хорватськими приватними компаніями, які займаються розмінуванням, рятувальним обладнанням і виробництвом дронів.

Крім того, Зеленський і Пленкович обговорили "актуальні питання регіональної безпеки", а президент подякував Хорватії за підтримку інтеграції України до Євросоюзу та НАТО.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув до столиці Албанії на саміт із державами Західних Балкан, який відбувся в середу, 28 лютого.

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Він раніше провів зустріч із албанським прем'єром Еді Рамою, на якій обговорили оборонні потреби України та можливість спільного виробництва озброєнь. Лідери також підписали Договір про дружбу та співробітництво між двома країнами.

Теми: Зеленський
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