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Зеленский обсудил с премьером Хорватии совместное производство оружия

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 28 февраля 2024, 19:52
Зеленский обсудил с премьером Хорватии совместное производство оружия
Фото - ОП

Президент Владимир Зеленский на полях саммита "Украина – Юго-Восточная Европа", который состоялся в столице Албании Тиране 28 февраля, встретился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Источник: "Европейская правдасо ссылкой на Офис президента

Детали: Зеленский поблагодарил Хорватию и лично Пленковича за поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения России – в частности принятие беженцев, помощь в разминировании и реабилитации военных и детей.

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Стороны обсудили возможное проведение украинско-балканского форума оборонных индустрий, а также потенциальные соглашения между Украиной и хорватскими частными компаниями, которые занимаются разминированием, спасательным оборудованием и производством дронов.

Кроме того, Зеленский и Пленкович обсудили "актуальные вопросы региональной безопасности", а президент поблагодарил Хорватию за поддержку интеграции Украины в Евросоюз и НАТО.

Напомним, Владимир Зеленский прибыл в столицу Албании на саммит с государствами Западных Балкан, который состоялся в среду, 28 февраля.

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Он ранее провел встречу с албанским премьером Эди Рамой, на которой обсудили оборонные потребности Украины и возможность совместного производства вооружений. Лидеры также подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

Темы: Зеленский
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