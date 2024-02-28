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ЄС остаточно схвалив чотирирічний план з 50 млрд євро для України

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 28 лютого 2024, 20:15
ЄС остаточно схвалив чотирирічний план з 50 млрд євро для України
Getty Images

Рада Європейського Союзу 28 лютого схвалила середньостроковий перегляд бюджету до 2027 року, який передбачає також заснування механізму Ukraine Facility – чотирирічного плану допомоги на 50 мільярдів євро.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Раду ЄС і Міністерство фінансів України

Деталі: Рішення Ради Євросоюзу є останнім кроком для затвердження змін до середньострокового бюджету ЄС. Вони набудуть чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС, що має статись протягом наступних кількох днів.

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Як нагадують у Мінфіні, Ukraine Facility – це інструмент з підтримки економічного розвитку та відновлення України, в межах якого Київ отримуватиме фінансову допомогу "на основі спільно узгоджених планів і пріоритетів" українського уряду та Єврокомісії.

Перед цим, 27 лютого, Європарламент на пленарному засіданні також схвалив виділення пакета макрофінансової підтримки України обсягом 50 мільярдів євро.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн казала, що ЄС розраховує надати перші кошти Україні у березні. 

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В уряді раніше теж заявляли, що Україна розраховує у березні отримати від ЄС перший транш макрофінансової підтримки у розмірі 4,5 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

Читайте докладніше: Без поступок Орбану і з вимогами для Києва. Як ЄС схвалив 50 млрд євро допомоги Україні.

Теми: ЄСдопомога Україні
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