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ЕС окончательно одобрил четырехлетний план с 50 млрд евро для Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 28 февраля 2024, 20:15
ЕС окончательно одобрил четырехлетний план с 50 млрд евро для Украины
Getty Images

Совет Европейского Союза 28 февраля одобрил среднесрочный пересмотр бюджета до 2027 года, который предусматривает также учреждение механизма Ukraine Facility – четырехлетнего плана помощи на 50 миллиардов евро.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Совет ЕС и Министерство финансов Украины

Детали: Решение Совета Евросоюза является последним шагом для утверждения изменений в среднесрочный бюджет ЕС. Они вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, что должно произойти в течение следующих нескольких дней.

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Как напоминают в Минфине, Ukraine Facility – это инструмент по поддержке экономического развития и восстановления Украины, в рамках которого Киев будет получать финансовую помощь "на основе совместно согласованных планов и приоритетов" украинского правительства и Еврокомиссии.

Перед этим, 27 февраля, Европарламент на пленарном заседании также одобрил выделение пакета макрофинансовой поддержки Украины объемом 50 миллиардов евро.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что ЕС рассчитывает предоставить первые средства Украине в марте.

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В правительстве ранее тоже заявляли, что Украина рассчитывает в марте получить от ЕС первый транш макрофинансовой поддержки в размере 4,5 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

Читайте подробнее: Без уступок Орбану и с требованиями для Киева. Как ЕС одобрил 50 млрд евро помощи Украине.

Темы: ЕСпомощь Украине
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