Третя штурмова бригада вибила окупантів з Красногорівки на Донеччині

Третя штурмова бригада повідомила, що вибила російські війська з Красногорівки поблизу Мар'їнки на Донеччині, куди окупанти увійшли напередодні.

Джерело: Третя штурмова бригада

Дослівно: "Напередодні сили армії РФ накатами атакували південно-східну частину Красногорівки та ввійшли до міста.

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Аби не дозволити ворогу закріпитися підрозділи Третьої окремої штурмової бригади, бійці 1-го та 2-го штурмових батальйонів здійснили бойову операцію із зачистки міста від сил ворога".

Деталі: Як повідомляють військові, за короткий проміжок часу противник встиг підготуватися до тривалої оборони та попри спротив і важкі бої, штурмові групи бригади завдали противнику невідворотних втрат. Близько 100 окупантів поранені або ліквідовані.

Дослівно: "Росіяни відмовлялися від здачі в полон та були ліквідовані у зайнятих ними будинках.

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Станом на зараз Красногорівка знаходиться під контролем українських військ!"