Третья штурмовая бригада выбила оккупантов из Красногоровки Донецкой области

Третья штурмовая бригада сообщила, что выбила российские войска из Красногоровки вблизи Марьинки Донецкой области, куда оккупанты вошли накануне.

Источник: Третья штурмовая бригада

Дословно: "В преддверии силы армии РФ накатами атаковали юго-восточную часть Красногоровки и вошли в город.

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Чтобы не позволить врагу закрепиться подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады, бойцы 1-го и 2-го штурмовых батальонов провели боевую операцию по зачистке города от сил врага".

Детали: Как сообщают военные, за короткий промежуток времени противник успел подготовиться к длительной обороне и, несмотря на сопротивление и тяжелые бои, штурмовые группы бригады нанесли противнику неотвратимые потери. Около 100 окупантов ранены или ликвидированы.

Дословно: "Россияне отказывались от сдачи в плен и были ликвидированы в их домах.

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На сегодня Красногоровка находится под контролем украинских войск!"