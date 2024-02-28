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Третья штурмовая бригада выбила оккупантов из Красногоровки Донецкой области

Татьяна ОлейникСреда, 28 февраля 2024, 20:48
Третья штурмовая бригада выбила оккупантов из Красногоровки Донецкой области
Карта - Deepstate

Третья штурмовая бригада сообщила, что выбила российские войска из Красногоровки вблизи Марьинки Донецкой области, куда оккупанты вошли накануне.

Источник: Третья штурмовая бригада

Дословно: "В преддверии силы армии РФ накатами атаковали юго-восточную часть Красногоровки и вошли в город.

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Чтобы не позволить врагу закрепиться подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады, бойцы 1-го и 2-го штурмовых батальонов провели боевую операцию по зачистке города от сил врага".

Детали: Как сообщают военные, за короткий промежуток времени противник успел подготовиться к длительной обороне и, несмотря на сопротивление и тяжелые бои, штурмовые группы бригады нанесли противнику неотвратимые потери. Около 100 окупантов ранены или ликвидированы.

Дословно: "Россияне отказывались от сдачи в плен и были ликвидированы в их домах.

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На сегодня Красногоровка находится под контролем украинских войск!"

Темы: боевые действияДонецкая область
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