Німецький фрегат у Червоному морі ледь не збив безпілотник США
Німецький фрегат "Гессен", який перебуває в Червоному морі в межах місії Європейського Союзу, через помилку ледь не збив американський безпілотник MQ-9 Reaper, який пролітав повз. Інцидент стався ще в понеділок, 26 лютого.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Spiegel
Деталі: Повідомляється, що екіпаж "Гессена" помітив дрон на радарі й зв'язався з американськими колегами з місії Prosperity Guardian, яка теж діє в Червоному морі. Ті не знали про виліт дрона, який, імовірно, був пов’язаний з іншою місією армії США.
Після консультацій командир "Гессена" віддав наказ відкрити вогонь по невідомому безпілотнику, який летів у бік німецького фрегата. Але після вистрілу двох зенітних ракет стався технічний дефект – обидві вони впали в море.
Міністерство оборони Німеччини 28 лютого непрямо підтвердило факт інциденту, але не надало жодних подробиць. Речник відомства заявив, що раніше цього тижня "Гессен" відкривав вогонь, та не сказав, по якій цілі й коли саме.
"Як з’ясувалося згодом, це не був ворожий безпілотник", – додав речник Міноборони ФРН.
Військові, з якими поспілкувався Spiegel, вважають інцидент доказом того, що необхідно покращити координацію між різними місіями в районі Червоного моря. Деякі з них вважають, що збиття безпілотника Reaper "стало б катастрофою".
Передісторія:
- Раніше повідомлялось, що фрегат ВМС Німеччини "Гессен" відбив першу атаку з боку єменських бойовиків-хуситів у Червоному морі, збивши два їхні безпілотники.
- З 19 лютого офіційно почала роботу військово-морська місія ЄС для захисту цивільного судноплавства в Червоному морі під назвою Aspides.