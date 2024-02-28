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Немецкий фрегат в Красном море едва не сбил беспилотник США

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 28 февраля 2024, 21:34
Немецкий фрегат в Красном море едва не сбил беспилотник США
Фото: Getty Images

Немецкий фрегат "Гессен", который находится в Красном море в рамках миссии Европейского Союза, из-за ошибки едва не сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper, который пролетал мимо. Инцидент произошел еще в понедельник, 26 февраля.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel

Детали: Сообщается, что экипаж "Гессена" заметил дрон на радаре и связался с американскими коллегами из миссии Prosperity Guardian, которая тоже действует в Красном море. Те не знали о вылете дрона, который, вероятно, был связан с другой миссией армии США.

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После консультаций командир "Гессена" отдал приказ открыть огонь по неизвестному беспилотнику, который летел в сторону немецкого фрегата. Но после выстрела двух зенитных ракет произошел технический дефект – обе они упали в море.

Министерство обороны Германии 28 февраля косвенно подтвердило факт инцидента, но не предоставило никаких подробностей. Представитель ведомства заявил, что ранее на этой неделе "Гессен" открывал огонь, но не сказал, по какой цели и когда именно.

"Как выяснилось, это не был вражеский беспилотник", – добавил представитель Минобороны ФРГ.

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Военные, с которыми пообщался Spiegel, считают инцидент доказательством того, что необходимо улучшить координацию между различными миссиями в районе Красного моря. Некоторые из них считают, что сбивание беспилотника Reaper "стало бы катастрофой".

Предистория:

  • Ранее сообщалось, что фрегат ВМС Германии "Гессен" отразил первую атаку со стороны йеменских боевиков-хуситов в Красном море, сбив два их беспилотника.
  • С 19 февраля официально начала работу военно-морская миссия ЕС для защиты гражданского судоходства в Красном море под названием Aspides.

Темы: Ближний ВостокГерманияСШАбеспилотники
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