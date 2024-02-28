Через ракетну небезпеку у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу
Середа, 28 лютого 2024, 21:40
Увечері 28 лютого у Києві та ще низці областей оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку.
Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог
Дослівно: "Увага! Київська область – ракетна небезпека!"
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Деталі: Повітряну тривогу оголошували у Київській, Черкаській, Сумській, Полтавській, Харківській областях.
Оновлено. Повітряні сили також повідомляли про рух ракети на Полтавщину.
В 21.58 Повітряні сили повідомили про відбій загрози.
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