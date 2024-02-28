Из-за ракетной опасности в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу

Вечером 28 февраля в Киеве и еще ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности.

Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог

Дословно: "Внимание! Киевская область - ракетная опасность!"

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Детали: Воздушная тревога объявлялась в Киевской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской областях.

Обновлено. Воздушные силы также сообщали о движении ракеты на Полтавщину.

В 21.58 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы.