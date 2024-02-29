Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Макконнелл іде у відставку. Білий дім каже, що підтримка України в Конгресі збережеться

Ольга Глущенко Четвер, 29 лютого 2024, 00:50
Макконнелл іде у відставку. Білий дім каже, що підтримка України в Конгресі збережеться
Мітч Макконнелл, фото: Getty Images

Відомий своєю підтримкою України Мітч Макконнелл заявив, що в листопаді завершить кар’єру на чолі Республіканської партії у верхній палаті Конгресу США, у Білому домі вважають, що це не вплине на двопартійну підтримку України в обох палатах Конгресу.

Джерело: Укрінформ із посиланням на заяви Макконнелла і речниці Білого дому Карін Жан-П’єр

Пряма мова Макконнелла: "Один із найбільш недооцінених життєвих талантів – це знати, коли настав час перейти до наступної глави свого життя.

Реклама:

Тож я стою перед вами сьогодні, аби сказати, що нинішній термін на чолі республіканців у Сенаті буде моїм останнім".

Деталі: Макконнелл запевнив, що активно працюватиме на своїй посаді до виборів президента і членів Конгресу, які мають відбутися в листопаді.

Водночас, за словами Макконнелла, він планує допрацювати свій термін сенатора до січня 2027 року.

ВІДЕО ДНЯ

Разом з тим в адміністрації США переконані, що заява Макконнелла про майбутню відставку не вплине на двопартійну підтримку України в обох палатах Конгресу.

Пряма мова Жан-П’єр: "Підтримка України насправді зберігається. У Палаті представників існує двопартійна підтримка (законопроєкту з допомогою для нашої країни – ред.)".

Нагадаємо: Повідомлялося, що через боротьбу в Сенаті Сполучених Штатів за надання допомоги Україні лідер республіканської меншості Макконнелл почав втрачати владні позиції. 

Теми: СШАдопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

CNN: Спікер Палати представників обговорював із республіканцями новий план допомоги Україні

Зеленський: Ситуація на польському кордоні вийшла за межі економіки й моралі

Зеленський застеріг США і Європу від програшу "Шахедам" чи російським винищувачам

Через наїзд авто на натовп у Польщі постраждали шестеро українців

Усі шість напрямків на кордоні з Польщею заблоковані – ДПСУ

Трамп виграв кокуси у трьох штатах

Усі новини...
США
Суд Іллінойса заборонив Трампу брати участь у праймеріз
У Конгресі США досягли угоди, щоб уникнути шатдауну
Стан здоров'я Байдена дозволяє йому виконувати обов'язки президента США – висновок лікаря
Останні новини
02:12
По двох громадах Сумщини ворог вдарив НАР, ще на одну скинув 37 мін
01:40
Боррель закликав розслідувати загибель палестинців у Газі, які очікували на гумдопомогу
01:18
Ізраїль не закінчить війну в Секторі Гази, поки не знищить ХАМАС – міністр оборони Ізраїлю
00:24
30 українських ветеранів вирушили до США на змагання серед військових
23:49
CNN: Спікер Палати представників обговорював із республіканцями новий план допомоги Україні
23:13
Погода на понеділок: від 3° морозу до 15° тепла, на заході невеликий дощ
23:10
Правоохоронці Іспанії, Італії та Греції ліквідували банду фальшивомонетників
22:44
Жирона з Довбиком і Циганковим мінімально програла Мальорці в чемпіонаті Іспанії
22:29
Зеленський: Ситуація на польському кордоні вийшла за межі економіки й моралі
22:20
В Іванівському під Бахмутом ідуть жорсткі бої, також росіяни атакують Богданівку – ЗСУ
Усі новини...
Реклама: