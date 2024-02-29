Макконнелл іде у відставку. Білий дім каже, що підтримка України в Конгресі збережеться

Відомий своєю підтримкою України Мітч Макконнелл заявив, що в листопаді завершить кар’єру на чолі Республіканської партії у верхній палаті Конгресу США, у Білому домі вважають, що це не вплине на двопартійну підтримку України в обох палатах Конгресу.

Джерело: Укрінформ із посиланням на заяви Макконнелла і речниці Білого дому Карін Жан-П’єр

Пряма мова Макконнелла: "Один із найбільш недооцінених життєвих талантів – це знати, коли настав час перейти до наступної глави свого життя.

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Тож я стою перед вами сьогодні, аби сказати, що нинішній термін на чолі республіканців у Сенаті буде моїм останнім".

Деталі: Макконнелл запевнив, що активно працюватиме на своїй посаді до виборів президента і членів Конгресу, які мають відбутися в листопаді.

Водночас, за словами Макконнелла, він планує допрацювати свій термін сенатора до січня 2027 року.

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Разом з тим в адміністрації США переконані, що заява Макконнелла про майбутню відставку не вплине на двопартійну підтримку України в обох палатах Конгресу.

Пряма мова Жан-П’єр: "Підтримка України насправді зберігається. У Палаті представників існує двопартійна підтримка (законопроєкту з допомогою для нашої країни – ред.)".

Нагадаємо: Повідомлялося, що через боротьбу в Сенаті Сполучених Штатів за надання допомоги Україні лідер республіканської меншості Макконнелл почав втрачати владні позиції.