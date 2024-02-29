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Макконнелл уходит в отставку. Белый дом говорит, что поддержка Украины в Конгрессе сохранится

Ольга ГлущенкоЧетверг, 29 февраля 2024, 00:50
Макконнелл уходит в отставку. Белый дом говорит, что поддержка Украины в Конгрессе сохранится
Митч Макконнелл, фото: Getty Images

Известный своей поддержкой Украины Митч Макконнелл заявил, что в ноябре завершит карьеру во главе Республиканской партии в верхней палате Конгресса США, в Белом доме считают, что это не повлияет на двухпартийную поддержку Украины в обеих палатах Конгресса.

Источник: Укринформ со ссылкой на заявления Макконнелла и пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер

Прямая речь Макконнелла: "Один из самых недооцененных жизненных талантов - это знать, когда пришло время перейти к следующей главе своей жизни.

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Поэтому я стою перед вами сегодня, чтобы сказать, что нынешний срок во главе республиканцев в Сенате будет моим последним".

Детали: Макконнелл заверил, что будет активно работать на своем посту до выборов президента и членов Конгресса, которые должны состояться в ноябре.

В то же время, по словам Макконнелла, он планирует доработать свой срок сенатора до января 2027 года.

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Вместе с тем в администрации США убеждены, что заявление Макконнелла о предстоящей отставке не повлияет на двухпартийную поддержку Украины в обеих палатах Конгресса.

Прямая речь Жан-Пьер: "Поддержка Украины на самом деле сохраняется. В Палате представителей существует двухпартийная поддержка (законопроекта с помощью для нашей страны – ред.)".

Напомним: Сообщалось, что из-за борьбы в Сенате Соединенных Штатов за предоставление помощи Украине лидер республиканского меньшинства Макконнелл начал терять властные позиции.

Темы: СШАпомощь Украине
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