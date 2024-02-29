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У Норвегії вертоліт впав в океан, загинула людина

Ольга Глущенко Четвер, 29 лютого 2024, 03:34
У Норвегії вертоліт впав в океан, загинула людина
рятувальні служби біля місця падіння вертольота, фото: NRK

Гелікоптер, на борту якого перебувало шестеро людей, у середу впав в океан біля узбережжя на заході Норвегії, одна людина загинула.

Джерело: Reuters, норвезьке видання NRK

Деталі: NRK зазначає, що, за повідомленням поліції, одна людина загинула в результаті аварії гелікоптера. Ще одна особа отримала легкі травми, а четверо інших – ушкодження різного ступеня.

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Це був пошуково-рятувальний вертоліт, який в середу ввечері зник з радарів, перебуваючи над морем біля Бергена.

Гелікоптери такого типу оснащені передавачами аварійного пеленгу. Сигнал спрацював, коли вертоліт впав в океан, аварійний сигнал отримав Головний рятувальний центр.

Дві автомобілі швидкої допомоги і рятувальний вертоліт Збройних сил Норвегії прибули на місце події і розпочали рятувальну операцію.

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Представник поліції зазначив, що вертоліт був моделі Sikorsky S-92 і на момент аварії виконував навчальну місію з пошуку і порятунку, додавши, що поки що зарано говорити про причини катастрофи.

Представник рятувальної служби повідомив, що на момент аварії в цьому районі був сильний вітер.

Теми: Норвегіяавіакатастрофи
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