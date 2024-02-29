В Норвегии вертолет упал в океан, погиб человек
Вертолет, на борту которого находилось шесть человек, в среду упал в океан у побережья на западе Норвегии, один человек погиб.
Источник: Reuters, норвежское издание NRK
Детали: NRK отмечает, что, по сообщению полиции, один человек погиб в результате аварии вертолета. Еще один человек получил легкие травмы, а четверо других - повреждения различной степени.
Это был поисково-спасательный вертолет, который в среду вечером исчез с радаров, находясь над морем возле Бергена.
Вертолеты такого типа оснащены передатчиками аварийного пеленга. Сигнал сработал, когда вертолет упал в океан, аварийный сигнал получил Главный спасательный центр.
Два автомобиля скорой помощи и спасательный вертолет Вооруженных сил Норвегии прибыли на место происшествия и начали спасательную операцию.
Представитель полиции отметил, что вертолет был модели Sikorsky S-92 и на момент аварии выполнял учебную миссию по поиску и спасению, добавив, что пока рано говорить о причинах катастрофы.
Представитель спасательной службы сообщил, что на момент аварии в этом районе был сильный ветер.