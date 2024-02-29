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В Норвегии вертолет упал в океан, погиб человек

Ольга ГлущенкоЧетверг, 29 февраля 2024, 03:34
В Норвегии вертолет упал в океан, погиб человек
спасательные службы возле места падения вертолета, фото: NRK

Вертолет, на борту которого находилось шесть человек, в среду упал в океан у побережья на западе Норвегии, один человек погиб.

Источник: Reuters, норвежское издание NRK

Детали: NRK отмечает, что, по сообщению полиции, один человек погиб в результате аварии вертолета. Еще один человек получил легкие травмы, а четверо других - повреждения различной степени.

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Это был поисково-спасательный вертолет, который в среду вечером исчез с радаров, находясь над морем возле Бергена.

Вертолеты такого типа оснащены передатчиками аварийного пеленга. Сигнал сработал, когда вертолет упал в океан, аварийный сигнал получил Главный спасательный центр.

Два автомобиля скорой помощи и спасательный вертолет Вооруженных сил Норвегии прибыли на место происшествия и начали спасательную операцию.

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Представитель полиции отметил, что вертолет был модели Sikorsky S-92 и на момент аварии выполнял учебную миссию по поиску и спасению, добавив, что пока рано говорить о причинах катастрофы.

Представитель спасательной службы сообщил, что на момент аварии в этом районе был сильный ветер.

Темы: Норвегияавиакатастрофы
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