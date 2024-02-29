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Суд Іллінойса заборонив Трампу брати участь у праймеріз

Ольга Глущенко Четвер, 29 лютого 2024, 04:36
Суд Іллінойса заборонив Трампу брати участь у праймеріз
Дональд Трамп. ФОТО: GETTY IMAGES

Суддя штату Іллінойс виключив колишнього президента США Дональда Трампа з виборчих бюлетенів республіканських праймеріз на підставі так званої "заборони заколотників", передбаченої 14-ю поправкою до Конституції.

Джерело: CNN

Деталі: Зазначається, що у Трампа є короткий період часу для подачі апеляції.

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CNN пише: "Несподіване рішення, ухвалене в середу, з'явилося в той час, коли аналогічний антитрампівський позов з Колорадо перебуває на розгляді у Верховному суді США, який, як очікується, відхилить аргументи про те, що Трампу заборонено обіймати посаду президента".

Окружний суддя Кук Трейсі Портер значною мірою покладалася на попередній висновок Верховного суду Колорадо, назвавши аргументацію штату Колорадо "переконливою".

"Суд також усвідомлює масштаби цього рішення і його вплив на майбутні праймеріз в Іллінойсі", – написала Портер. – Виборча рада штату Іллінойс повинна вилучити Дональда Трампа з бюлетеня на праймеріз 19 березня 2024 року або зробити так, щоб всі голоси, подані за нього, були анульовані".

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Іллінойс став третім штатом, де Трампа викреслили з виборчих бюлетенів, після Колорадо і Мейна. Але ці рішення були призупинені в очікуванні апеляції у справі Колорадо до Верховного суду США.

Нагадаємо: Раніше Республіканська партія штату Колорадо звернулася до Верховного суду США з проханням втрутитися після того, як верховний суд Колорадо дискваліфікував Трампа від участі в партійних виборах (праймериз) в штаті.

Крім того, Верховний суд штату Мічиган відхилив позов із вимогою заборонити колишньому президенту США Дональду Трампу брати участь у праймериз.

Теми: СШАвибориТрамп
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