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Суд Иллинойса запретил Трампу участвовать в праймериз

Ольга ГлущенкоЧетверг, 29 февраля 2024, 04:36
Суд Иллинойса запретил Трампу участвовать в праймериз
Дональд Трамп. ФОТО: GETTY IMAGES

Судья штата Иллинойс исключил бывшего президента США Дональда Трампа из избирательных бюллетеней республиканских праймериз на основании так называемого "запрета мятежников", предусмотренного 14-й поправкой к Конституции.

Источник: CNN

Детали: Отмечается, что у Трампа есть короткий период времени для подачи апелляции.

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CNN пишет: "Неожиданное решение, принятое в среду, появилось в то время, когда аналогичный антитрамповский иск из Колорадо находится на рассмотрении в Верховном суде США, который, как ожидается, отклонит аргументы о том, что Трампу запрещено занимать должность президента".

Окружной судья Кук Трейси Портер в значительной степени полагалась на предыдущее заключение Верховного суда Колорадо, назвав аргументацию штата Колорадо "убедительной".

"Суд также осознает масштабы этого решения и его влияние на предстоящие праймериз в Иллинойсе", - написала Портер, - Избирательный совет штата Иллинойс должен изъять Дональда Трампа из бюллетеня на праймериз 19 марта 2024 года или сделать так, чтобы все голоса, поданные за него, были аннулированы".

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Иллинойс стал третьим штатом, где Трампа вычеркнули из избирательных бюллетеней, после Колорадо и Мейна. Но эти решения были приостановлены в ожидании апелляции по делу Колорадо в Верховный суд США.

Напомним: Ранее Республиканская партия штата Колорадо обратилась в Верховный суд США с просьбой вмешаться после того, как верховный суд Колорадо дисквалифицировал Трампа от участия в партийных выборах (праймериз) в штате.

Кроме того, Верховный суд штата Мичиган отклонил иск с требованием запретить бывшему президенту США Дональду Трампу участвовать в праймериз.

Темы: СШАвиборыТрамп
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