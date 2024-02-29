Суд Иллинойса запретил Трампу участвовать в праймериз

Судья штата Иллинойс исключил бывшего президента США Дональда Трампа из избирательных бюллетеней республиканских праймериз на основании так называемого "запрета мятежников", предусмотренного 14-й поправкой к Конституции.

Источник: CNN

Детали: Отмечается, что у Трампа есть короткий период времени для подачи апелляции.

Реклама:

CNN пишет: "Неожиданное решение, принятое в среду, появилось в то время, когда аналогичный антитрамповский иск из Колорадо находится на рассмотрении в Верховном суде США, который, как ожидается, отклонит аргументы о том, что Трампу запрещено занимать должность президента".

Окружной судья Кук Трейси Портер в значительной степени полагалась на предыдущее заключение Верховного суда Колорадо, назвав аргументацию штата Колорадо "убедительной".

"Суд также осознает масштабы этого решения и его влияние на предстоящие праймериз в Иллинойсе", - написала Портер, - Избирательный совет штата Иллинойс должен изъять Дональда Трампа из бюллетеня на праймериз 19 марта 2024 года или сделать так, чтобы все голоса, поданные за него, были аннулированы".

ВИДЕО ДНЯ

Иллинойс стал третьим штатом, где Трампа вычеркнули из избирательных бюллетеней, после Колорадо и Мейна. Но эти решения были приостановлены в ожидании апелляции по делу Колорадо в Верховный суд США.

Напомним: Ранее Республиканская партия штата Колорадо обратилась в Верховный суд США с просьбой вмешаться после того, как верховный суд Колорадо дисквалифицировал Трампа от участия в партийных выборах (праймериз) в штате.

Кроме того, Верховный суд штата Мичиган отклонил иск с требованием запретить бывшему президенту США Дональду Трампу участвовать в праймериз.