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Канада звільнила двох вчених, які зливали інформацію Китаю

Ольга Глущенко Четвер, 29 лютого 2024, 06:42

У 2021 році Канада звільнила двох вчених, які працювали в інфекційній лабораторії з високим рівнем безпеки, через те, що вони надали конфіденційну інформацію Китаю.

Джерело: The Canadian Press, Reuters

Деталі: Розслідування дійшло висновку, що чоловік і дружини становили "реальну і достовірну загрозу економічній безпеці Канади".

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Це засвідчено на понад 600 сторінках, які були оприлюднені в середу після спеціального аналізу документів.

Міністр охорони здоров'я Марк Холланд, засуджуючи те, що він назвав неприйнятними прогалинами в безпеці лабораторії, заявив, що не було ніякого ризику для національної безпеки.

Сяньгуо Цю та її чоловіка Кедінга Чена випровадили з Національної мікробіологічної лабораторії у Вінніпезі в 2019 році, а їхні дозволи на доступ до секретної інформації були анульовані. У 2021 році їх звільнили.

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У 2019 році канадська поліція заявила, що розпочинає розслідування цієї справи, але тільки в середу вперше були оприлюднені подробиці звільнень.

Документи показують, що Канадська служба розвідки безпеки дійшла висновку, що Цю "навмисно передала наукові знання та матеріали до Китаю".

Невідомо, чи подружжя все ще перебуває в Канаді.

У публікації Reuters  ідеться про те, що ця новина, ймовірно, погіршить і без того прохолодні відносини з Пекіном, особливо після того, як Оттава розпочала розслідування ймовірного втручання Китаю у внутрішні справи Канади.

Робота лабораторії у Вінніпезі включає дослідження найнебезпечніших патогенів людини і тварин, таких як Ебола.

Теми: КанадаКитай
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