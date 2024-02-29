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Канада уволила двух ученых, которые сливали информацию Китаю

Ольга ГлущенкоЧетверг, 29 февраля 2024, 06:42

В 2021 году Канада уволила двух ученых, которые работали в инфекционной лаборатории с высоким уровнем безопасности, из-за того, что они предоставили конфиденциальную информацию Китаю.

Источник: The Canadian Press, Reuters

Детали: Расследование пришло к выводу, что муж и жена представляли "реальную и достоверную угрозу экономической безопасности Канады".

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Это засвидетельствовано на более 600 страницах, которые были обнародованы в среду после специального анализа документов.

Министр здравоохранения Марк Холланд, осуждая то, что он назвал неприемлемыми пробелами в безопасности лаборатории, заявил, что не было никакого риска для национальной безопасности.

Сяньгуо Цю и ее мужа Кэдинга Чена выпроводили из Национальной микробиологической лаборатории в Виннипеге в 2019 году, а их разрешения на доступ к секретной информации были аннулированы. В 2021 году их уволили.

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В 2019 году канадская полиция заявила, что начинает расследование этого дела, но только в среду впервые были обнародованы подробности увольнений.

Документы показывают, что Канадская служба разведки безопасности пришла к выводу, что Цю "намеренно передала научные знания и материалы в Китай".

Неизвестно, находятся ли супруги все еще в Канаде.

В публикации Reuters говорится о том, что эта новость, вероятно, ухудшит и без того прохладные отношения с Пекином, особенно после того, как Оттава начала расследование возможного вмешательства Китая во внутренние дела Канады.

Работа лаборатории в Виннипеге включает исследование самых опасных патогенов человека и животных, таких как Эбола.

Темы: КанадаКитай
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