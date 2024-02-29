Росіяни продовжують тиснути південніше і західніше від Авдіївки: тут відбили 63 атаки − Генштаб

Мапа бойових дій на Авдіївському напрямку. Скриншот з deepstatemap.live

Російські окупанти продовжують тиснути по всій лінії фронту, найактивніше атакували на Авдіївському та Новопавлівському напрямках; протягом минулої доби загарбники завдали 10 ракетних та 105 авіаційних ударів, здійснили 163 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 29 лютого у Facebook

Дослівно Генштаб: "Протягом минулої доби відбулося 99 бойових зіткнень. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Плоске, Бударки, Варварівка, Куп’янськ, Синьківка та Кислівка Харківської області; Новоєгорівка, Макіївка, Білогорівка Луганської області; Терни, Роздолівка, Васютинське, Часів Яр, Олександропіль, Очеретине, Новобахмутівка, Новоселівка Перша, Орлівка, Нетайлове, Курахове, Новомихайлівка, Вугледар, Водяне, Костянтинівка, Старомайорське, Урожайне Донецької області; Новодарівка Запорізької області".

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Деталі: Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку захисники відбили 25 атак росіян в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області, де росіяни 38 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

ВІДЕО ДНЯ

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки росіян в районах населених пунктів Синьківка і Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 12 атак окупантів у районах населених пунктів Терни, Ямполівка Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 9 атак росіян в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили 1 атаку противника в районі східніше Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують утримувати позиції та відбивати штурми окупаційних військ. Протягом минулої доби росіяни здійснили 4 безуспішних штурми позицій українських військ на лівобережжі Дніпра.

Водночас авіація сил оборони протягом доби завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу росіян.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 пункту управління, 2 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 4 артилерійських засобах, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ та ще по 1 іншій важливій цілі окупантів.