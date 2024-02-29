Россияне продолжают давить западнее и южнее Авдеевки: здесь отбили 63 атаки − Генштаб

Карта боевых действий на Авдеевском направлении. Скриншот с deepstatemap.live

Российские оккупанты продолжают давить по всей линии фронта, активно атаковали на Авдеевском и Новопавловском направлениях; за прошедшие сутки захватчики нанесли 10 ракетных и 105 авиационных ударов, совершили 163 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 29 февраля в Facebook

Дословно Генштаб: "За прошедшие сутки произошло 99 боевых столкновений. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Плоское, Бударки, Варваровка, Купянск, Синьковка и Кисловка Харьковской области; Новоегоровка, Макеевка, Белогоровка Луганской области; Терны, Раздоловка, Васютинское, Часов Яр, Александрополь, Очеретино, Новобахмутовка, Новоселовка Первая, Орловка, Нетайлово, Курахово, Новомихайловка, Угледар, Водяное, Константиновка, Старомайорское, Урожайное Донецкой области; Новодаровка Запорожской области".

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Детали: Под артиллерийским огнем были более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении защитники отбили 25 атак россиян в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Урожайного Донецкой области, где россияне 38 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

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В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении Силы обороны отбили 2 атаки россиян в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 12 атак оккупантов в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 9 атак россиян в районах населенных пунктов Ивановское и Клещеевка Донецкой области.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили 1 атаку противника в районе восточнее Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции и отражать штурмы оккупационных войск. За прошедшие сутки россияне совершили 4 безуспешных штурма позиций украинских войск на левобережье Днепра.

В то же время авиация сил обороны в течение суток нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава россиян.

Подразделения ракетных войск нанесли поражения по 1 пункту управления, 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийским средствам, 1 средству противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ и еще по 1 другой важной цели оккупантов.