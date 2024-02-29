Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ за добу знешкодили понад тисячу окупантів і 23 танки

Ірина БалачукЧетвер, 29 лютого 2024, 07:52
ЗСУ за добу знешкодили понад тисячу окупантів і 23 танки
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу сили оборони ліквідували 1 150 окупантів, 44 ББМ, 41 артилерійську систему та 23 танки.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 29.02.24 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу − близько 413 760 (+1 150) осіб,
  • танків − 6 593 (+23) од,
  • бойових броньованих машин − 12 552 (+44) од,
  • артилерійських систем − 10 070 (+41) од,
  • РСЗВ − 1 000 (+0) од,
  • засобів ППО − 690 (+2) од,
  • літаків − 342 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 768 (+15) од,
  • крилатих ракет − 1 912 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 25 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 13 152 (+40) од,
  • спеціальної техніки − 1 601 (+7) од.

Дані уточнюються.

Теми: Росіявтрати у війніГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Zara, Pull&Bear, Bershka та Massimo Dutti повертаються в Україну

Російських літаків А-50 досі немає в Азовському морі та на інших напрямках – Олещук

У Міноборони розповіли, скільки жінок служать у ЗСУ

В Одеській області на вулиці знайшли тіло чоловіка у військовій формі

В ОП повідомили деталі візиту Зеленського до Туреччини

Україна може зупинити Путіна, якщо ми надамо необхідну зброю – Байден

Усі новини...
Росія
ЗСУ вдарили по скупченню окупантів в Оленівці: багато загиблих − Генштаб
Повітряні сили збили Су-34, це вже 11-й знищений російський літак у лютому
Вісім країн ЄС закликали до санкцій проти судової системи РФ через смерть Навального
Останні новини
14:09
Фіала: Чехія зібрала кошти, щоб купити перші 300 тисяч снарядів для України
14:00
У Данії хочуть збільшити кількість жіночих статуй – зараз переважають міфічні тварини і коні
13:58
Moody's поліпшило прогноз рейтингів ПриватБанку до "стабільного"
13:41
Ф’юрі: Бій з Усиком - це поєдинок століття
13:38
Мистецькі виші намагаються скасувати необхідність ЗНО при вступі – міністр освіти відреагував
13:37
відеоВ Індії викрили мережу, яка заманювала громадян до РФ на війну проти України – ЗМІ
13:36
Zara, Pull&Bear, Bershka та Massimo Dutti повертаються в Україну
13:36
мапаНа вихідних в Україні до -5, у понеділок на заході дощитиме
13:27
відеоБританський міністр з центру Києва закликав світ прокинутись і підтримати Україну
13:26
Британська розвідка: Росія використовує іранські дрони для захисту портів у Криму
Усі новини...
Реклама: