ЗСУ за добу знешкодили понад тисячу окупантів і 23 танки

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу сили оборони ліквідували 1 150 окупантів, 44 ББМ, 41 артилерійську систему та 23 танки.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 29.02.24 орієнтовно склали:

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особового складу − близько 413 760 (+1 150) осіб,

танків − 6 593 (+23) од,

бойових броньованих машин − 12 552 (+44) од,

артилерійських систем − 10 070 (+41) од,

РСЗВ − 1 000 (+0) од,

засобів ППО − 690 (+2) од,

літаків − 342 (+0) од,

гелікоптерів − 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 768 (+15) од,

крилатих ракет − 1 912 (+0) од,

кораблів/катерів − 25 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 13 152 (+40) од,

спеціальної техніки − 1 601 (+7) од.

Дані уточнюються.