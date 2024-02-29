Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ за сутки обезвредили более тысячи оккупантов и 23 танка

Ирина БалачукЧетверг, 29 февраля 2024, 07:52
ВСУ за сутки обезвредили более тысячи оккупантов и 23 танка
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки силы обороны ликвидировали 1 150 оккупантов, 44 ББМ, 41 артиллерийскую систему и 23 танка.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 29.02.24 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава − около 413 760 (+1 150) человек,
  • танков − 6 593 (+23) ед,
  • боевых бронированных машин − 12 552 (+44) ед,
  • артиллерийских систем − 10 070 (+41) ед,
  • РСЗО − 1 000 (+0) ед,
  • средств ПВО − 690 (+2) ед,
  • самолетов − 342 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 7 768 (+15) ед,
  • крылатых ракет − 1 912 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 25 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 13 152 (+40) ед,
  • специальной техники − 1 601 (+7) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войнеГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минобороны рассказали, сколько женщин служат в ВСУ

В Одесской области на улице нашли тело мужчины в военной форме

В ОП сообщили детали визита Зеленского в Турцию

Украина может остановить Путина, если мы предоставим необходимое оружие – Байден

США и Британия предупредили о возможных терактах в Москве

Кулеба о согласовании Залужного на должность посла: Очень логичный шаг

Все новости...
Росcия
ВСУ ударили по скоплению оккупантов в Еленовке: 2 десятка погибших − Генштаб
Воздушные силы сбили Су-34, это уже 11-й уничтоженный российский самолет в феврале
Восемь стран ЕС призвали к санкциям против судебной системы РФ из-за смерти Навального
Последние новости
12:44
Закупка 800 тыс. снарядов для Украины: Люксембург присоединится к чешской инициативе
12:36
Начмеда, который попросил заменить некачественные турникеты, перевели на более низкую должность в другое подразделение
12:34
В Минобороны рассказали, сколько женщин служат в ВСУ
12:28
Мировые цены на продовольствие упали за год более чем на 10%
12:14
Минобороны Франции: Об отправке сухопутных войск в Украину речь не идет, есть другие варианты
12:04
фотоОбрабатывал землю и подорвался на российской мине: на Херсонщине погиб мужчина
12:03
Сборная Украины по футболу назвала состав на матч плей-офф квалификации с Боснией и Герцеговиной
11:56
Глава МВФ Георгиева может быть избрана на второй срок в должности - Reuters
11:48
видеоМалюк, но не из СБУ: военный приютил летучую мышь, которая стала звездой соцсетей
11:48
Премьер Латвии о России: Как непредсказуемый алкоголик или наркоман
Все новости...
Реклама: