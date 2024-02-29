ВСУ за сутки обезвредили более тысячи оккупантов и 23 танка
Четверг, 29 февраля 2024, 07:52
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки силы обороны ликвидировали 1 150 оккупантов, 44 ББМ, 41 артиллерийскую систему и 23 танка.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 29.02.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 413 760 (+1 150) человек,
- танков − 6 593 (+23) ед,
- боевых бронированных машин − 12 552 (+44) ед,
- артиллерийских систем − 10 070 (+41) ед,
- РСЗО − 1 000 (+0) ед,
- средств ПВО − 690 (+2) ед,
- самолетов − 342 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 7 768 (+15) ед,
- крылатых ракет − 1 912 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 25 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 13 152 (+40) ед,
- специальной техники − 1 601 (+7) ед.
Данные уточняются.