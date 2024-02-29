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У Польщі затримали росіянина, який працював на ІДІЛ

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 29 лютого 2024, 09:30
У Польщі затримали росіянина, який працював на ІДІЛ
Фото: Getty Images

Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали громадянина Російської Федерації, підозрюваного в діяльності на користь ісламістських терористичних організацій. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF FM

Деталі: У Національній прокуратурі повідомили, що затриманий є громадянином Російської Федерації з Кавказу.

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За даними слідства, до приїзду у Польщу він брав участь у бойових діях у Сирії.

Чоловік нібито належав до озброєних терористичних об'єднань – прокуратура уточнює, що спочатку він працював на організацію "Джабхат ан-Нусра", потім на "Аль-Каїду", а нещодавно приєднався до ІДІЛ, тобто "Ісламської держави" .

Громадянину РФ уже висунули звинувачення в діяльності на користь міжнародних терористичних організацій. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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Найближчі три місяці затриманий проведе під вартою. Суд обрав йому запобіжний захід через суворе покарання, яке йому загрожує, та реальні побоювання втечі.

Цьому передувало: У грудні суд Любліна визнав 14 громадян Росії, Білорусі та України винними в підготовці диверсій на користь Москви у складі шпигунського угруповання.

Шістнадцятьом фігурантам у листопаді оголосили звинувачення у шпигунстві.

Теми: ПольщаРосіятероризм
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