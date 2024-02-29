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В Польше задержали россиянина, который работал на ИГИЛ

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 29 февраля 2024, 09:30
В Польше задержали россиянина, который работал на ИГИЛ
Фото: Getty Images

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали гражданина Российской Федерации, подозреваемого в деятельности в пользу исламистских террористических организаций. 

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM

Детали: В Национальной прокуратуре сообщили, что задержанный является гражданином Российской Федерации с Кавказа.

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По данным следствия, до приезда в Польшу он участвовал в боевых действиях в Сирии.

Мужчина якобы входил в вооруженные террористические объединения – прокуратура уточняет, что сначала он работал на организацию "Джабхат ан-Нусра", затем на "Аль-Каиду", а недавно присоединился к ИГИЛ, то есть "Исламскому государству".

Гражданину РФ уже предъявлено обвинение в деятельности в пользу международных террористических организаций. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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Ближайшие три месяца задержанный проведет под стражей. Суд избрал ему меру пресечения из-за сурового наказания, которое ему грозит, и реальных опасений побега.

Этому предшествовало: В декабре суд Люблина признал 14 граждан России, Беларуси и Украины виновными в подготовке диверсий в пользу Москвы в составе шпионской группировки. Шестнадцати фигурантам в ноябре предъявили обвинения в шпионаже.

Темы: ПольшаРосcиятерроризм
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