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У морі і в небі: північні держави НАТО проведуть масштабні військові навчання

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 29 лютого 2024, 10:31
У морі і в небі: північні держави НАТО проведуть масштабні військові навчання
Nordic Response 2024, ac.nato.int

Військові 13 країн-членів і партнерів НАТО готуються до участі в навчаннях Nordic Response 2024, які відбудуться у березні як частина серії навчань Steadfast Defender, що відбудуться у Норвегії, Фінляндії та Швеції.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Північноатлантичного альянсу

Деталі: Навчання будуть присвячені колективній обороні й триватимуть з 3 до 14 березня.

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У них візьмуть участь понад 20 тисяч військовослужбовців. 

Навчання будуть зосереджені на півночі Норвегії, Швеції і Фінляндії, а також у повітряному і морському просторах цих країн. 

Навчання Nordic Response 2024 пройдуть у Швеції, Норвегії й Фінляндії
Навчання Nordic Response 2024 пройдуть у Швеції, Норвегії й Фінляндії
Фото НАТО

Особливо висока активність спостерігатиметься на морі, де буде задіяно понад 50 підводних човнів, фрегатів, корветів, авіаносців і різних амфібійних суден.

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У повітрі в рамках Nordic Response 2024 діятимуть понад 100 винищувачів, транспортних літаків, літаків морської розвідки, а також гелікоптери і літаки спеціального призначення Альянсу. 

Навчання Nordic Response 2024 пройдуть у Швеції, Норвегії й Фінляндії
Навчання Nordic Response 2024 пройдуть у Швеції, Норвегії й Фінляндії
Фото НАТО

На землі тисячі солдатів захищатимуть і охоронятимуть територію країн Північної Європи за допомогою різних артилерійських систем, танків, гусеничних машин та інших наземних транспортних засобів.

Спільні навчання будуть зосереджені на обороні і захисті Північного регіону. 

Навчання Nordic Response 2024 пройдуть у Швеції, Норвегії й Фінляндії
Навчання Nordic Response 2024 пройдуть у Швеції, Норвегії й Фінляндії
Фото НАТО

"Ми повинні бути здатними дати відсіч і зупинити будь-кого, хто намагається кинути виклик нашим кордонам, цінностям і демократії – за нинішньої ситуації з безпекою в Європі ці навчання надзвичайно актуальні і важливі як ніколи раніше", – сказав бригадний генерал Трон Странд, командувач Норвезького центру повітряних операцій.

Навчання Nordic Response 2024 пройдуть у Швеції, Норвегії й Фінляндії
Навчання Nordic Response 2024 пройдуть у Швеції, Норвегії й Фінляндії
Фото НАТО

Цьому передувало: Днями польська поліція попередила, що у рамках польської гілки масштабних навчань НАТО на дорогах країни може спостерігатися велика кількість військової техніки.

У Польщі проходять навчання Dragon-24, які є частиною більших маневрів Steadfast Defender.

Steadfast Defender називають найбільшими навчаннями НАТО з 1988 року.

Теми: НАТОШвеціяНорвегіяФінляндія
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