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В море и в небе: северные государства НАТО проведут масштабные военные учения

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 29 февраля 2024, 10:31
В море и в небе: северные государства НАТО проведут масштабные военные учения
Nordic Response 2024, ac.nato.int

Военные 13 стран-членов и партнеров НАТО готовятся к участию в учениях Nordic Response 2024, они состоятся в марте как часть серии учений Steadfast Defender, которые пройдут в Норвегии, Финляндии и Швеции.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Североатлантического альянса

Детали: Учения будут посвящены коллективной обороне и продлятся с 3 по 14 марта.

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В них примут участие более 20 тысяч военнослужащих.

Учения будут сосредоточены на севере Норвегии, Швеции и Финляндии, а также в воздушном и морском пространствах этих стран.

Учения Nordic Response 2024 пройдут в Швеции, Норвегии и Финляндии
Учения Nordic Response 2024 пройдут в Швеции, Норвегии и Финляндии
Фото НАТО

Особенно высокая активность будет наблюдаться на море, где будет задействовано более 50 подводных лодок, фрегатов, корветов, авианосцев и различных амфибийных судов.

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В воздухе в рамках Nordic Response 2024 будут действовать более 100 истребителей, транспортных самолетов, самолетов морской разведки, а также вертолеты и самолеты специального назначения Альянса.

Учения Nordic Response 2024 пройдут в Швеции, Норвегии и Финляндии
Учения Nordic Response 2024 пройдут в Швеции, Норвегии и Финляндии
Фото НАТО

На земле тысячи солдат будут защищать и охранять территорию стран Северной Европы с помощью различных артиллерийских систем, танков, гусеничных машин и других наземных транспортных средств.

Совместные учения будут сосредоточены на обороне и защите Северного региона.

Учения Nordic Response 2024 пройдут в Швеции, Норвегии и Финляндии
Учения Nordic Response 2024 пройдут в Швеции, Норвегии и Финляндии
Фото НАТО

"Мы должны быть способными дать отпор и остановить любого, кто пытается бросить вызов нашим границам, ценностям и демократии – при нынешней ситуации с безопасностью в Европе эти учения чрезвычайно актуальны и важны как никогда ранее", – сказал бригадный генерал Трон Странд, командующий Норвежского центра воздушных операций.

Учения Nordic Response 2024 пройдут в Швеции, Норвегии и Финляндии
Учения Nordic Response 2024 пройдут в Швеции, Норвегии и Финляндии
Фото НАТО

Этому предшествовало: На днях польская полиция предупредила, что в рамках польской ветки масштабных учений НАТО на дорогах страны может наблюдаться большое количество военной техники.

В Польше проходят учения Dragon-24, которые являются частью более крупных маневров Steadfast Defender.

Steadfast Defender называют крупнейшими учениями НАТО с 1988 года.

Темы: НАТОШвецияНорвегияФинляндия
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