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Українці вважають, що успіх у війні найбільше залежить від підтримки Заходу − КМІС

Ірина БалачукЧетвер, 29 лютого 2024, 11:03
Українці вважають, що успіх у війні найбільше залежить від підтримки Заходу − КМІС
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Більшість українців – 57% – вважають, що найбільш важливим фактором успіху України у протистоянні Росії є належна підтримка Заходу зброєю, фінансами, санкціями.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 17-23 лютого 

Дослівно соціологи: "Далі за важливістю йдуть вища ефективність і прозорість діяльності влади України (33%), відсутність конфлікту між політичним керівництвом та військовим командування (32%) і співпраця між владою та громадянським суспільством (26%)".

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Деталі: Ще близько 16-21% респондентів вважають, що Україні має допомогти співпраця влади та опозиції і створення широкої коаліції патріотичних сил, зменшення підтримки Росії її союзниками і вища ефективність українського військового командування. 

 
Інфографіка КМІС

Лише 8% опитаних вірять, що Україні зможе допомогти російська опозиція через розхитування ситуації в РФ.

Також тільки 7% українців готові делегувати військово-політичному керівництво надзвичайні повноваження і можливість порушувати закони для швидкого ухвалення необхідних рішень. 

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Інфографіка КМІС

Дослідження тривало 17-23 лютого. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1 052 респонденти у віці від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України, а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% − для показників, близьких до 10%, 1,5% − для показників, близьких до 5%.

КМІС підкреслює, що за умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. Зокрема, у травні 2022 року серед всіх опитаних респондентів 2,5-4% проживали на окупованих після 24 лютого територіях (і це відповідало відсотку тих, хто там проживає, бо генерація номерів телефонів була випадковою), а нині через вимкнення окупантами телефонного зв’язку до вибірки не потрапило жодного респондента, які б наразі проживали в окупованих населених пунктах (разом з цим із загалом 1 052 респондентів 33 респонденти до 24 лютого 2022 року проживали в населеному пункті, який зараз окупований).

Попри це соціологи вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Теми: війнадопомога Українісоціологія
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