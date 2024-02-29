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Украинцы считают, что успех в войне больше всего зависит от поддержки Запада − КМИС

Ирина БалачукЧетверг, 29 февраля 2024, 11:03
Украинцы считают, что успех в войне больше всего зависит от поддержки Запада − КМИС
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Большинство украинцев − 57% − считают, что наиболее важным фактором успеха Украины в противостоянии России является надлежащая поддержка Запада оружием, финансами, санкциями.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 17-23 февраля

Дословно социологи: "Далее по важности идут высокая эффективность и прозрачность деятельности власти Украины (33%), отсутствие конфликта между политическим руководством и военным командованием (32%) и сотрудничество между властью и гражданским обществом (26%)".

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Детали: Еще около 16-21% респондентов считают, что Украине должно помочь сотрудничество власти и оппозиции и создание широкой коалиции патриотических сил, уменьшение поддержки России ее союзниками и более высокая эффективность украинского военного командования. 

 
ИнфографИка КМИС

Лишь 8% опрошенных верят, что Украине сможет помочь российская оппозиция через расшатывание ситуации в РФ.

Также только 7% украинцев готовы делегировать военно-политическому руководству чрезвычайные полномочия и возможность нарушать законы для быстрого принятия необходимых решений. 

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ИнфографИка КМИС

Исследование проходило 17-23 февраля. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1 052 респондента в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% − для показателей, близких к 10%, 1,5% − для показателей, близких к 5%.

КМИС подчеркивает, что в условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение. В частности, в мае 2022 года среди всех опрошенных респондентов 2,5-4% проживали на оккупированных после 24 февраля территориях (и это соответствовало проценту тех, кто там проживает, потому что генерация номеров телефонов была случайной), а сейчас из-за отключения оккупантами телефонной связи в выборку не попал ни один респондент, который бы сейчас проживал в оккупированных населенных пунктах (вместе с этим из всего 1 052 респондентов 33 респондента до 24 февраля 2022 года проживали в населенном пункте, который сейчас оккупирован).

Несмотря на это социологи считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

Темы: войнапомощь Украинесоциология
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