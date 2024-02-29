Україна повернула ще п’ятьох дітей з окупації

Команда Save Ukraine змогла повернути ще двох дівчаток і трьох хлопчиків з тимчасово окупованих територій.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Пряма мова: "Ще двоє дівчаток і троє хлопчиків вдалося вивезти з тимчасово окупованих територій. Серед них – одна дитина-сирота. Вік дітей від 4 до 16 років".

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Деталі: Повідомляється, що наразі діти в безпечному місці. З ними працюють лікарі та психологи. Також очільник Херсонської ОВА подякував організації Save Ukraine, яка допомогла вивезти дітей. За словами Прокудіна, від початку 2024 року вже вдалося повернути 25 дітей із Херсонщини.