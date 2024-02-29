Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна повернула ще п’ятьох дітей з окупації

"Українська правда"Четвер, 29 лютого 2024, 13:39
Україна повернула ще п’ятьох дітей з окупації
Фото: Дмитро Кулеба

Команда Save Ukraine змогла повернути ще двох дівчаток і трьох хлопчиків з тимчасово окупованих територій.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Пряма мова: "Ще двоє дівчаток і троє хлопчиків вдалося вивезти з тимчасово окупованих територій. Серед них – одна дитина-сирота. Вік дітей від 4 до 16 років". 

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що наразі діти в безпечному місці. З ними працюють лікарі та психологи. Також очільник Херсонської ОВА подякував організації Save Ukraine, яка допомогла вивезти дітей. За словами Прокудіна, від початку 2024 року вже вдалося повернути 25 дітей із Херсонщини.

Теми: дітиокупаціявійнадепортація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

59 громадян України та членів їхніх родин евакуювали із Сектора Гази

Ердоган: Ми готові приймати мирний саміт, до якого буде залучена Росія

Кирило Тимошенко став радником міністра оборони

В ОСУВ "Таврія" розповіли, які населені пункти РФ хоче захопити після Авдіївки

Голова МЗС Польщі: Західні війська в Україні - це "не щось немислиме"

Віцеспікер парламенту Словаччини заявив, що Росія "не агресор" і "захищає свої інтереси"

Усі новини...
діти
На Харківщині троє підлітків забили до смерті чоловіка: знімали на відео − поліція
Чому і як Росія викрадає українських дітей
Журналісти дослідили, як вивезеним у Білорусь дітям "прищеплюють любов" до Росії
Останні новини
01:48
США попередили про "неминучі плани" екстремістів напасти на Москву
01:22
ЦНС: У Росії ракетне виробництво відстає на 6 місяців завдяки "Кібер спротиву" 
00:30
Посольство Нідерландів у Москві попередило про можливі теракти цими вихідними 
00:27
"Я прийняв армійські порядки". 21-річний боєць відверто про війну і ставлення до ухилянтів
23:43
Росіяни запускали "Шахеди". Про вибухи повідомляли у передмісті Кривого Рогу
23:20
Новини економіки 8 березня: інфляція знизилась, Zara, Pull&Bear і Bershka повертаються в Україну
23:09
фотоАрмія РФ обстріляла Херсон: поранила 7-річного хлопчика
22:54
США ввели санкції проти компаній, які допомагали "ПВК Вагнера" в Африці
22:42
Окупанти поранили чотирьох цивільних на Донеччині
22:35
Макрон про західні війська в Україні: Не виключати чогось не означає це робити
Усі новини...
Реклама: