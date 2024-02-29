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Украина вернула еще пятерых детей из оккупации

"Украинская правда"Четверг, 29 февраля 2024, 13:39
Украина вернула еще пятерых детей из оккупации
Фото: Дмитрий Кулеба

Команда Save Ukraine смогла вернуть еще двух девочек и трех мальчиков с временно оккупированных территорий.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин

Прямая речь: "Еще двое девочек и трое мальчиков удалось вывезти с временно оккупированных территорий. Среди них - один ребенок-сирота. Возраст детей от 4 до 16 лет". 

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Детали: Сообщается, что сейчас дети в безопасном месте. С ними работают врачи и психологи. Также глава Херсонской ОГА поблагодарил организацию Save Ukraine, которая помогла вывезти детей. По словам Прокудина, с начала 2024 года уже удалось вернуть 25 детей из Херсонщины.



Темы: детиоккупациявойнадепортация
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