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Київрада виділяє на програму "Захисник Києва" майже 5 млрд грн

Четвер, 29 лютого 2024, 14:02
Київрада виділяє на програму Захисник Києва майже 5 млрд грн
Віталій Кличко й захисники України, фото з kyivcity.gov.ua

Київська міська рада 29 лютого збільшила видатки на програму "Захисник Києва" до майже 5 мільярдів гривень.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram, офіційний портал Києва

Пряма мова Кличка: "Це кошти, зокрема, на матеріально-технічне забезпечення сил оборони та безпеки, на матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів БПЛА та забезпечення наших захисників дронами. А також – на реконструкцію та будівництво споруд цивільного захисту населення (1,5 млрд грн)".

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Деталі: Попередньо в бюджеті на програму "Захисник Києва" було заплановано 1,5 млрд гривень. Столична влада обіцяла збільшувати фінансування.

"Коригування бюджету для допомоги нашим захисникам до 5 млрд грн – не останнє. Буде більше!", – запевнив Кличко. 

Як повідомляє офіційний портал Києва, в сесійній залі Київради розмістили 20 прапорів бойових підрозділів із підписами захисників та захисниць, які на передовій боронять Україну.

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У Київраді розмістили 20 прапорів бойових підрозділів
У Київраді розмістили 20 прапорів бойових підрозділів
kyivcity.gov.ua

"За кожним із цих стягів – реальна допомога Києва та киян бойовим підрозділам", – зазначила столична влада.

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