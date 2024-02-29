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Киевсовет выделяет на программу "Защитник Киева" почти 5 млрд грн

Четверг, 29 февраля 2024, 14:02
Киевсовет выделяет на программу Защитник Киева почти 5 млрд грн
Виталий Кличко и защитники Украины, фото с kyivcity.gov.ua

Киевский городской совет 29 февраля увеличил расходы на программу "Защитник Киева" до почти 5 миллиардов гривен.

Источник: городской глава Киева Виталий Кличко в Telegram, официальный портал Киева

Прямая речь Кличко: "Это средства, в частности, на материально-техническое обеспечение сил обороны и безопасности, на материально-техническое обеспечение подготовки операторов БПЛА и обеспечение наших защитников дронами. А также – на реконструкцию и строительство сооружений гражданской защиты населения (1,5 млрд грн)".

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Детали: Предварительно в бюджете на программу "Защитник Киева" было запланировано 1,5 млрд гривен. Столичные власти обещали увеличивать финансирование.

"Корректировка бюджета для помощи нашим защитникам до 5 млрд грн – не последняя. Будет больше!", – заверил Кличко. 

Как сообщает официальный портал Киева, в сессионном зале Киевсовета разместили 20 флагов боевых подразделений с подписями защитников и защитниц, которые на передовой защищают Украину. 

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В Киевсовете разместили 20 флагов боевых подразделени
В Киевсовете разместили 20 флагов боевых подразделени
kyivcity.gov.ua

"За каждым из этих флагов – реальная помощь Киева и киевлян боевым подразделениям", – отметила столичная власть.

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