Киевсовет выделяет на программу "Защитник Киева" почти 5 млрд грн

Виталий Кличко и защитники Украины, фото с kyivcity.gov.ua

Киевский городской совет 29 февраля увеличил расходы на программу "Защитник Киева" до почти 5 миллиардов гривен.

Источник: городской глава Киева Виталий Кличко в Telegram, официальный портал Киева

Прямая речь Кличко: "Это средства, в частности, на материально-техническое обеспечение сил обороны и безопасности, на материально-техническое обеспечение подготовки операторов БПЛА и обеспечение наших защитников дронами. А также – на реконструкцию и строительство сооружений гражданской защиты населения (1,5 млрд грн)".

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Детали: Предварительно в бюджете на программу "Защитник Киева" было запланировано 1,5 млрд гривен. Столичные власти обещали увеличивать финансирование.

"Корректировка бюджета для помощи нашим защитникам до 5 млрд грн – не последняя. Будет больше!", – заверил Кличко.

Как сообщает официальный портал Киева, в сессионном зале Киевсовета разместили 20 флагов боевых подразделений с подписями защитников и защитниц, которые на передовой защищают Украину.

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В Киевсовете разместили 20 флагов боевых подразделени kyivcity.gov.ua

"За каждым из этих флагов – реальная помощь Киева и киевлян боевым подразделениям", – отметила столичная власть.