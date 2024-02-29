Блискучий план: ухилянти обмоталися ізотермічними ковдрами, щоб сховатися від тепловізора
Четвер, 29 лютого 2024, 14:04
На Одещині прикордонники затримали чотирьох правопорушників, які хотіли незаконно перетнути кордон.
Джерело: Державна прикордонна служба Україна
Деталі: За даними ДПСУ, чоловіки обмоталися ізотермічними ковдрами, щоб сховатися від тепловізора і незаконно перетнути кордон. Прикордонники затримали порушників на Одещині. За словами ухилянтів, маршрут до сусідньої країни вони знайшли через месенджери. За подорож кожен заплатив від 3 до 8 тисяч доларів.
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