Блискучий план: ухилянти обмоталися ізотермічними ковдрами, щоб сховатися від тепловізора

На Одещині прикордонники затримали чотирьох правопорушників, які хотіли незаконно перетнути кордон.

Джерело: Державна прикордонна служба Україна

фото: ДПСУ

Деталі: За даними ДПСУ, чоловіки обмоталися ізотермічними ковдрами, щоб сховатися від тепловізора і незаконно перетнути кордон. Прикордонники затримали порушників на Одещині. За словами ухилянтів, маршрут до сусідньої країни вони знайшли через месенджери. За подорож кожен заплатив від 3 до 8 тисяч доларів.

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