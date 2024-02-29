Блестящий план: уклонисты обмотались изотермическими одеялами, чтобы спрятаться от тепловизора
Четверг, 29 февраля 2024, 14:04
В Одесской области пограничники задержали четырех правонарушителей, которые хотели незаконно пересечь границу.
Источник: Государственная пограничная служба Украины
Детали: По данным ГПСУ, мужчины обмотались изотермическими одеялами, чтобы спрятаться от тепловизора и незаконно пересечь границу. Пограничники задержали нарушителей в Одесской области. По словам уклонистов, маршрут в соседнюю страну они нашли через мессенджеры. За путешествие каждый заплатил от 3 до 8 тысяч долларов.
Реклама: