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Блестящий план: уклонисты обмотались изотермическими одеялами, чтобы спрятаться от тепловизора

"Украинская правда"Четверг, 29 февраля 2024, 14:04
Блестящий план: уклонисты обмотались изотермическими одеялами, чтобы спрятаться от тепловизора
ФОТО ГПСУ

В Одесской области пограничники задержали четырех правонарушителей, которые хотели незаконно пересечь границу.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

 
ФОТО ГПСУ

Детали: По данным ГПСУ, мужчины обмотались изотермическими одеялами, чтобы спрятаться от тепловизора и незаконно пересечь границу. Пограничники задержали нарушителей в Одесской области. По словам уклонистов, маршрут в соседнюю страну они нашли через мессенджеры. За путешествие каждый заплатил от 3 до 8 тысяч долларов.

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Темы: Одесская областьПограничная службауклонисты
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