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У Запоріжжі та районі скоротили комендантську

Ірина БалачукЧетвер, 29 лютого 2024, 14:05
У Запоріжжі та районі скоротили комендантську
Фото ілюстративне з pixabay.com

Влада Запорізької області вирішила скоротити тривалість комендантської години в обласному центрі та районі.

Джерело: голова ОВА Іван Федоров з посиланням на рішення Ради оборони Запорізької області у Telegram

Пряма мова Федорова: "Зменшили тривалість комендантської години у м. Запоріжжі та районі. Безпекова ситуація дозволяє це зробити".

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Деталі: Відтепер комендантська година буде починатись о 24:00 і завершуватись о 05:00 годині ранку.

Раніше у Запоріжжі та районі комендантська тривала з 23:00 до 5:00.

Теми: Запоріжжякомендантська година
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