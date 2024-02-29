У Запоріжжі та районі скоротили комендантську

Влада Запорізької області вирішила скоротити тривалість комендантської години в обласному центрі та районі.

Джерело: голова ОВА Іван Федоров з посиланням на рішення Ради оборони Запорізької області у Telegram

Пряма мова Федорова: "Зменшили тривалість комендантської години у м. Запоріжжі та районі. Безпекова ситуація дозволяє це зробити".

Реклама:

Деталі: Відтепер комендантська година буде починатись о 24:00 і завершуватись о 05:00 годині ранку.

Раніше у Запоріжжі та районі комендантська тривала з 23:00 до 5:00.